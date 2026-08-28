Россия примет председательство в ШОС в 2027–2028 годах

Следующий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Пакистане. По итогам заседания будет принято решение о следующем председателе организации, которым станет Россия в 2027–2028 годах.
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