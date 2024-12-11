НСПК задумалась над созданием дублирующей инфраструктуры на расстоянии от Москвы

Национальная система платежных карт (НСПК) может создать «на большом расстоянии от Москвы» дублирующую инфраструктуру, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя генерального директора НСПК Сергея Путятинского.
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