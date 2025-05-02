Работники Ботанического сада опубликовали у себя в телеграм-канале воззвание. Крик души. Ради эффектных фото первоцветов посетители наделали троп на газонах, а заодно повытаптывали эти самые первоцветы.
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Работники Ботанического сада опубликовали у себя в телеграм-канале воззвание. Крик души. Ради эффектных фото первоцветов посетители наделали троп на газонах, а заодно повытаптывали эти самые первоцветы.