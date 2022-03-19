Овечкин стал 2-й звездой дня в НХЛ

Александр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛ. Капитан «Вашингтона» забросил шайбу и реализовал победный буллит в матче с «Каролиной» (4:3 Б).
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