🔥Красиво горит! 🇷🇺🛩Последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по блиндажу противника🇺🇦 на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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🔥Красиво горит! 🇷🇺🛩Последствия прилета FPV-дрона ВС РФ по блиндажу противника🇺🇦 на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #FPVДрон #Прилет #СВО.
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