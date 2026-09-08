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Депутат Рады заявила, что ГУР Украины переживает кризис

Депутат Рады заявила, что ГУР Украины переживает кризис

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины находится в кризисе.

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