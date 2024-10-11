Tesla представила роботизированное такси Cybercab

Роботизированное такси Cybercab / © Tesla Стоит отметить, что многие слухи о беспилотнике подтвердились: в частности, Cybercabу двухместный, у него нет руля и педалей, а само транспортное средство с точки зрения дизайна похоже на Cybertruck.
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