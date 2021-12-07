Девять тонн гуманитарного груза для нуждающихся жителей Нагорного Карабаха доставили российские миротворцы в г. Степанакерт.

Накануне гуманитарный груз был собран благотворительными организациями в Московской области и доставлен военно-транспортным самолетом Ил-76 Минобороны России в Ереван, а оттуда перевезен в составе колонны российскими миротворцами в г.
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