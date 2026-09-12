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У Роджерса 7 (3+4) очков в 6 матчах за «Челси». Купленный за 117 млн фунтов хавбек забил «Халлу»

Морган Роджерс забил третий гол за «Челси».  24-летний полузащитник открыл счет в матче против « Халла » в 4-м туре АПЛ (1:0, первый тайм).

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