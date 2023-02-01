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В Тамбовской области расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ЗВО отработали учебные задачи по поражению укрытых целей

В Тамбовской области расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ЗВО отработали учебные задачи по поражению укрытых целей

Расчёты модернизированных артиллерийских систем «Тюльпан» совершили механизированный марш, провели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций в целях недопущения обнаружения беспилотными летательными аппаратами условного противника.

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