В Тамбовской области расчеты самоходных минометов «Тюльпан» ЗВО отработали учебные задачи по поражению укрытых целей

Расчёты модернизированных артиллерийских систем «Тюльпан» совершили механизированный марш, провели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций в целях недопущения обнаружения беспилотными летательными аппаратами условного противника.
Расчёты модернизированных артиллерийских систем «Тюльпан» совершили механизированный марш, провели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций в целях недопущения обнаружения беспилотными летательными аппаратами условного противника.
Свежие комментарии