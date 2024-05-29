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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Косые взгляды и злые слова. Как выжить среди обычных людей семье с ребенком-аутистом

Косые взгляды и злые слова. Как выжить среди обычных людей семье с ребенком-аутистом

Однажды соседи пожаловались в полицию, что женщина привязывает ребенка к батарее и бьет его Если ребенок не реагирует на голос взрослого или падает на землю, бьется и кричит, не спешите делать вывод, что он - избалованный дурак.

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