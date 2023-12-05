«Запросил возврат средств через шесть минут»: ремастер культового шутера King...

«Запросил возврат средств через шесть минут»: ремастер культового шутера Kingpin: Life of Crime вышел в Steam, но обернулся разочарованием для фанатовКак и было обещано, 5 декабря вышел криминальный шутер Kingpin: Reloaded — ремастер культовой Kingpin: Life of Crime из конца 90-х.
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