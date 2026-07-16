ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

265 подписчиков

Замкомандира полка «Запада» Гагарин: ВС РФ добрались до окрестностей Славянска

Замкомандира полка «Запада» Гагарин: ВС РФ добрались до окрестностей Славянска

Российские войска начали заходить в окрестности Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» с позывным Гагарин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии