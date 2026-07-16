Замкомандира полка «Запада» Гагарин: ВС РФ добрались до окрестностей Славянска

Российские войска начали заходить в окрестности Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» с позывным Гагарин.
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