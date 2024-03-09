Солома переобулась ? Или что-то знает?

Президент Грузии поменяла мнение насчет введения виз для россиян Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.
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