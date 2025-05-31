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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 640 подписчиков

За год жизни в лесу Спенсер Байлс превратил его в сказку

Скульптор Спенсер Байлс поселился со своей семьей в лесу на целый год. Посылом для переезда стало желание мастера создать скульптуры из натуральных материалов прямо посреди нетронутых лесов в Ла-Коль-сюр-Лу, Вильнёв-Лубе и Мужене, Франция.

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