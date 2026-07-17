Массовое отравление в школе Вязников: скрывали 10 случаев

Октябрьская школа № 1, расположенная в городе Вязники, оказалась в эпицентре скандальной ситуации. После приёма пищи в столовой учащиеся начали массово жаловаться родителям на боли в области живота и расстройства кишечника.
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