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Царьград

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Массовое отравление в школе Вязников: скрывали 10 случаев

Массовое отравление в школе Вязников: скрывали 10 случаев

Октябрьская школа № 1, расположенная в городе Вязники, оказалась в эпицентре скандальной ситуации. После приёма пищи в столовой учащиеся начали массово жаловаться родителям на боли в области живота и расстройства кишечника.

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