Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер прокомментировал высказывание бывшего генерала Североатлантического альянса Бена Ходжеса, который заявил, что украинский конфликт якобы завершится «поражением» РФ.
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