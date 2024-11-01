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Риттер: поддержка США приведёт к гибели ещё большего числа украинцев

Риттер: поддержка США приведёт к гибели ещё большего числа украинцев

Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Скотт Риттер прокомментировал высказывание бывшего генерала Североатлантического альянса Бена Ходжеса, который заявил, что украинский конфликт якобы завершится «поражением» РФ.

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