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Подарки под нотариальным присмотром

Подарки под нотариальным присмотром

Вступил в силу еще один закон, направленный на защиту недвижимости россиян от действий мошенников. Отныне договор дарения недвижимого имущества должен быть удостоверен нотариально В самом конце декабря 2024 года «Бизнес FM» рассказывал о новых инициативах, призванных дополнительно защитить недвижимость россиян от мошенников.

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