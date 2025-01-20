Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Трофимов
    не только мусульманофашисты захватывают Россию но еще укрофашисты  с молчаливого согласия российских властей этим же ...И вот уже «плакал...
  • Андрей
    если мигрант легальный и документы в порядке - чего бояться?А остальные пусть уезжают.«Хотят, чтобы мы ...
  • Андрей
    эту тварь надо вычислить.Офицер ВСУ прикры...

Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
а ты сопливый щенок
Ответить
11 час.
Григорий Худенко
Ремонтировать что &quot;Зингер&quot;, что &quot;Подольск&quot; - без разницы! То, что заграничная техника &quot;не ломается&quot; ...дёшь, а , если слушать &quot;рукожопых&quot; спецов, то остаётся один путь - нюхать и подлизовать. Считаю, что раб не хочет быть свободным, а хочет быть надсмотрщиком. Чуть что - на работе Вас &quot;не найдешь&quot;! Коммунисты, антикоммунисты... жлобы - набор слов.  Результат? И дел то! Вам с критикой... лучше - вдохнуть и выдохнуть.
Ответить
10 час.
Григорий Худенко
Единственная &quot;заслуга&quot; Чубайса то, что он &quot;ОТКРЫТО&quot; назвал людей в РФ &quot;плохими&quot;, с которыми никакие &quot;реформы&quot; не возможны (мозгов нет?) и поэтому  ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЕМУ СУДЬЯ. Ага.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх