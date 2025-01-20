Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине

Григорий Худенко

Ремонтировать что "Зингер", что "Подольск" - без разницы! То, что заграничная техника "не ломается" ...дёшь, а , если слушать "рукожопых" спецов, то остаётся один путь - нюхать и подлизовать. Считаю, что раб не хочет быть свободным, а хочет быть надсмотрщиком. Чуть что - на работе Вас "не найдешь"! Коммунисты, антикоммунисты... жлобы - набор слов. Результат? И дел то! Вам с критикой... лучше - вдохнуть и выдохнуть.