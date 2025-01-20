Спецоперация сняла со многих "неприкосновенных" персон охранные печати. Ещё вчера они сидели в своих дворянских гнёздах (как замминистра обороны Тимур Иванов) и пилили военные бюджеты, а сегодня уже мерят шагами камеры в Лефортове.
Охота на Чубайса: Экс-глава Роснано метит в переговорщики по Украине
Комментарии
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Ингерман Ланская
а ты сопливый щенок
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11 час.
Григорий Худенко
Ремонтировать что "Зингер", что "Подольск" - без разницы! То, что заграничная техника "не ломается" ...дёшь, а , если слушать "рукожопых" спецов, то остаётся один путь - нюхать и подлизовать. Считаю, что раб не хочет быть свободным, а хочет быть надсмотрщиком. Чуть что - на работе Вас "не найдешь"! Коммунисты, антикоммунисты... жлобы - набор слов. Результат? И дел то! Вам с критикой... лучше - вдохнуть и выдохнуть.
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10 час.
Григорий Худенко
Единственная "заслуга" Чубайса то, что он "ОТКРЫТО" назвал людей в РФ "плохими", с которыми никакие "реформы" не возможны (мозгов нет?) и поэтому ТОЛЬКО ВРЕМЯ ЕМУ СУДЬЯ. Ага.
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10 час.
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