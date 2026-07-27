Макс Ферстаппен: По какой-то причине болид вновь был повреждён

Getty Images / Red Bull Content PoolГолландский гонщик Red Bull в Формуле 1 Макс Ферстаппен заявил, что удивлён тем, что ему удалось занять второе место на Гран При Венгрии, несмотря на все проблемы в гонке.
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