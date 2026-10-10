Российский военнослужащий уничтожил шестерых боевиков ВСУ в Запорожской области

Военнослужащий российской группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку уничтожил шестерых боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области.
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