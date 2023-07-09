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Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

В Альметьевске родители будущих первоклашек борются за право своих детей получить школьное образование.

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Комментарии
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Владислав Владислав
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13 час.
Генрих
В Краснодаре в некоторых школах не хватало алфавита для обозначения первых классов... Но причина не в залетных &quot;специалистах&quot; из Средней Азии и Закавказья...катастрофически мало школ и садиков, а народ из других регионов как с ума сошел- ломятся на Кубань.
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11 час.
Сергей Микульский
Это не важно! Хоть сорок человек в классе! Обязаны и все тут!
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