Дети мигрантов лишили сотню первоклашек мест в школе Альметьевска

Генрих

В Краснодаре в некоторых школах не хватало алфавита для обозначения первых классов... Но причина не в залетных "специалистах" из Средней Азии и Закавказья...катастрофически мало школ и садиков, а народ из других регионов как с ума сошел- ломятся на Кубань.