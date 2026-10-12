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Более 40 команд приняли участие в военных играх "Осенний призыв" в Барнауле

Более 40 команд приняли участие в военных играх "Осенний призыв" в Барнауле

7 октября на территории городского Центра развития творчества и спорта в Барнауле состоялись открытые осенние военные игры "Осенний призыв".

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