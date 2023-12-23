Эксперт назвал преграду для восстановления экономики Украины

Киев и его союзники придерживаются мнения, что на Украине после конфликта с Россией может произойти экономический подъем, однако демография и проблемы с возвращением миллионов беженцев станут преградой для восстановления страны.
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