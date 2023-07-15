Госдеп попытался унизить Лаврова на саммите

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен пожаловался западным союзникам на позицию российского МИД, заявив, что глава ведомства Сергей Лавров не дал ни одного намека, который бы говорил об изменении позиции Москвы по украинскому конфликту.