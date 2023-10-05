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Газета Труд

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  • Alex Nемо
    Пусть проверят на присутствие лиц владеющих методикой гипноза. То что описано в статье ничем другим не объясняется.Зачем вы, девочки?
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    а сколько втюхивали что слабый рубль как раз то что надо , он чем то там полезен для экономики ...Вопрос «Труда»: Н...
  • федор
    Утырок ! Русские друзья вдарят так , что ты пёс даже обосраться не успеешь. Шути чучело дальше, думаю тебе мразёныш н...«Это русские друз...

Спасибо, Вера!

Спасибо, Вера!

Российские арбитры впервые за полтора года отработали официальный международный матч. Можно ли считать, что лед тронулся и не за горами допуск российских футболистов к турнирам ФИФА и УЕФА? Сборная Казахстана в гостях обыграла Армению в женской Лиге наций УЕФА — 2:1.

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