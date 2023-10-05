Спасибо, Вера!

Российские арбитры впервые за полтора года отработали официальный международный матч. Можно ли считать, что лед тронулся и не за горами допуск российских футболистов к турнирам ФИФА и УЕФА? Сборная Казахстана в гостях обыграла Армению в женской Лиге наций УЕФА — 2:1.