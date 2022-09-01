Бочкарев: на МЦД построят более 40 тоннелей, эстакад и путепроводов

Строительство более четырех десятков тоннелей, путепроводов и эстакад запланировано на пересечениях путей Московских центральных диаметров и автодорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Строительство более четырех десятков тоннелей, путепроводов и эстакад запланировано на пересечениях путей Московских центральных диаметров и автодорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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