Аргументы и Факты

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Бочкарев: на МЦД построят более 40 тоннелей, эстакад и путепроводов

Бочкарев: на МЦД построят более 40 тоннелей, эстакад и путепроводов

Строительство более четырех десятков тоннелей, путепроводов и эстакад запланировано на пересечениях путей Московских центральных диаметров и автодорог, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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