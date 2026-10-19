As the United States seeks to rebuild its defense industrial base, Washington is scrambling to understand an industrial ecosystem that it no longer controls, nor largely understands.
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