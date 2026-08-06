В России ответили на слова главы МИД Азербайджана о стратегическом партнерстве с Украиной

Ситуация на Кавказе может измениться под влиянием ирано-американского конфликта, и Азербайджан поменяет свою позицию, в том числе по конфликту на Украине, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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