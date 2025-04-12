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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Минстрой РФ принимает заявки от регионов на предоставление субсидий для завершения недостроев

Минстрой РФ начал прием заявок для предоставления регионам субсидий из федерального бюджета для софинансирования работ по завершению строительства и реконструкции незавершенных объектов капитального строительства, включенных в федеральный реестр, и ввода их в эксплуатацию.

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