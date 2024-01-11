Вице-премьер Григоренко предложил маркировку рыбных консервов из-за фальсификата

В декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил Россельхознадзору, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минсельхозу и Минэкономразвития рассмотреть идею о создании специальной маркировки консервированной рыбы, чтобы бороться с фальсификатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии