Вице-премьер Григоренко предложил маркировку рыбных консервов из-за фальсификата

В декабре прошлого года вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил Россельхознадзору, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Минсельхозу и Минэкономразвития рассмотреть идею о создании специальной маркировки консервированной рыбы, чтобы бороться с фальсификатами.