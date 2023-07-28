Певица Слава возмутилась критикой Добровинского в адрес жертв пластики Хайдарова

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила адвоката Александра Добровинского, который назвал демарш против звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова «сиськиным бунтом».
Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила адвоката Александра Добровинского, который назвал демарш против звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова «сиськиным бунтом».
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