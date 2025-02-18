Киев в шоке! Зеленскому дали час: Украина рискует стать сырьевым придатком Вашингтона

Администрация Дональда Трампа, по всей видимости, рассматривает украинские ресурсы как средство компенсации за предоставленную помощь, что напоминает практику экономической колонизации, утверждает издание *The Telegraph*, ссылаясь на свои источники.
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