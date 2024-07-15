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Царьград

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Больше 30 построек пострадали на базах отдыха из-за лесного пожара под Новороссийском

Больше 30 построек пострадали на базах отдыха из-за лесного пожара под Новороссийском

Спасатели продолжают бороться с огнём, распространившимся на площади 62 га.Лесной пожар, полыхающий со вчерашнего дня под Новороссийском в районе Сухой Щели, повредил несколько десятков строений на территории баз отдыха "Романтик" и "Голубая волна".

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