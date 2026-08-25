Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

691 подписчик

ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за фиктивные браки для мигрантов

ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за фиктивные браки для мигрантов

В партии напомнили об экономической заинтересованности участников таких схемВ ЛДПР выступили с инициативой ввести уголовную ответственность для иностранных граждан, заключающих фиктивные браки с россиянами с целью получения миграционных преимуществ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии