ЛДПР предложила ввести уголовную ответственность за фиктивные браки для мигрантов

В партии напомнили об экономической заинтересованности участников таких схемВ ЛДПР выступили с инициативой ввести уголовную ответственность для иностранных граждан, заключающих фиктивные браки с россиянами с целью получения миграционных преимуществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «От этих фильмов у всех уже мозги набекрень»: Николай Бурляев заявил о стремительном обеднении российской культуры
- «Фейковые вбросы» оказались бюджетом: почему послевыборная неделя ошеломила россиян
- Лапина могут не любить, но будут молчать из-за партийной дисциплины. Эксперты рассудили, как у генерала сложится карьера в Госдуме
Свежие комментарии