Главный тренер тульского клуба поделился спортивной карьерой

Главный тренер тульского футбольного клуба рассказал в интервью «Тульским новостям» о своей спортивной карьере, как почти стал спортивным журналистом, но ушел в тренерство и теперь работает с оружейниками.
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