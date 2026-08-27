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Тульские новости

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Главный тренер тульского клуба поделился спортивной карьерой

Главный тренер тульского клуба поделился спортивной карьерой

Главный тренер тульского футбольного клуба рассказал в интервью «Тульским новостям» о своей спортивной карьере, как почти стал спортивным журналистом, но ушел в тренерство и теперь работает с оружейниками.

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