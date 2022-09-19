Новый документ NASA показывает, что ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить орбитальный испытательный полет в следующем году.
Популярные статьи
- Путин заявил, что санкции подтолкнули Россию делать свои авиадвигатели: не было бы счастья, да несчастье помогло
- В ЕС не исключили санкции против российской платежной системы «Мир»
- Ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить свой испытательный орбитальный полет в 2023 году
Свежие комментарии