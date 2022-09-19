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Ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить свой испытательный орбитальный полет в 2023 году

Ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить свой испытательный орбитальный полет в 2023 году

Новый документ NASA показывает, что ракета-носитель нового поколения Starship компании SpaceX может совершить орбитальный испытательный полет в следующем году.

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