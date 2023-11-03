Adidas выпустила футбольные бутсы стиле Bugatti

Немецкий производитель спортивной обуви Adidas выпустил новые бутсы. Этой новостью было бы сложно удивить, если бы не одно обстоятельство – новая модель разработана совместно с Bugatti, всемирно известной компанией по выпуску премиальных суперкаров.
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