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Нескучные технологии

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Adidas выпустила футбольные бутсы стиле Bugatti

Adidas выпустила футбольные бутсы стиле Bugatti

Немецкий производитель спортивной обуви Adidas выпустил новые бутсы. Этой новостью было бы сложно удивить, если бы не одно обстоятельство – новая модель разработана совместно с Bugatti, всемирно известной компанией по выпуску премиальных суперкаров.

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