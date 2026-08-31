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Бросок кружкой в пенсионера, усыновление и два месяца комы сына: как сегодня живёт звезда «Бумера» Максим Коновалов

Бросок кружкой в пенсионера, усыновление и два месяца комы сына: как сегодня живёт звезда «Бумера» Максим Коновалов

Роль жёсткого Лёхи «Киллы» в «Бумере» закрепила за Максимом Коноваловым образ парня из девяностых, хотя реальная жизнь артиста далека от киношных штампов.

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