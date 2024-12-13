НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Суку-Гниду (евро-бандеровскую) следует ДАВИТЬ безостановочно!! Как давят любую чуму-заразу!«Кинжалы» впечата...
  • Василий Лыгин
    Не понимаю, причём здесь соседи? Разрешение на расширение оконных проёмов может дать только тот, кто проектировал это...Новые правила: с ...
  • Александр Т
    Только во влажных мечтах. Тут оставшихся еврейцев каксправадить не знаем. И на тебе влажные мечты.Телеведущая Татья...

Почему белые автомобили становятся популярными среди водителей: секреты от ГАИ

Почему белые автомобили становятся популярными среди водителей: секреты от ГАИ

Почему белые автомобили становятся популярными среди водителей: секреты от ГАИ Юлия ЧелкановаВодители в России все чаще отдают предпочтение белым автомобилям, и это не случайность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Дмитриев
О &quot;бедных бликах&quot; замолвите слово. Ешё в Древнем Риме практиковали пытки бликами, а теперь такое &quot;удовольствие&quot; в солнечный день имеют тысячи водителей и пешеходов от проезжающих нещадно бликующих автомобилей. А потом &quot;не зная от чего&quot;, люди хмуреют и раздражаются.Об этом много литературы, но автомобили устойчиво продолжают окрашивать бликующими красками. Так уж повелось.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх