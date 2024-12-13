Почему белые автомобили становятся популярными среди водителей: секреты от ГАИ

Сергей Дмитриев

О "бедных бликах" замолвите слово. Ешё в Древнем Риме практиковали пытки бликами, а теперь такое "удовольствие" в солнечный день имеют тысячи водителей и пешеходов от проезжающих нещадно бликующих автомобилей. А потом "не зная от чего", люди хмуреют и раздражаются.Об этом много литературы, но автомобили устойчиво продолжают окрашивать бликующими красками. Так уж повелось.