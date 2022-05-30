Военное обозрение

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  • W357 Ц753W357
    Он что истеричка видимо в Куеве все окружение клоуна истерички.Арестович обещает...
  • Meerflieger
    Говорят истерика легко излечивается ударом по морде...  🤔😃Арестович обещает...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Истерику надо устроить нашим войскам и "истерично" раздолбать все эти установки сразу при пересечении ими границы с У...Арестович обещает...

В новой стратегической концепции НАТО Россия больше не будет иметь статус «партнёра»

В новой стратегической концепции НАТО Россия больше не будет иметь статус «партнёра»

Североатлантический альянс меняет стратегическую концепцию, окончательное решение об этом будет принято на июньском саммите НАТО, который планируется провести в Мадриде.

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