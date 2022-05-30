В новой стратегической концепции НАТО Россия больше не будет иметь статус «партнёра»

Североатлантический альянс меняет стратегическую концепцию, окончательное решение об этом будет принято на июньском саммите НАТО, который планируется провести в Мадриде.
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