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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал углублять научно-техническое сотрудничество со странами "Пояса и пути"

Чунцин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание участникам 1-й Конференции по научно-техническим обменам в рамках "Пояса и пути", организованной по его инициативе, что в полной мере продемонстрировало то большое значение, которое он придает научно-техническому сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь".

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