Не пустили без паранджи: вскрылась неудобная правда об отделении Сбера

Представьте себе обычный летний день в центре Москвы. Солнце припекает, город живет своим привычным ритмом, и каждый из нас заходит в знакомые с детства финансовые учредения, чтобы решить простые бытовые задачи — перевести деньги, оплатить счета или настроить мобильное приложение.