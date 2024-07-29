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Шоу в небе: под Новосибирском состоялся крупный авиационный фестиваль

Шоу в небе: под Новосибирском состоялся крупный авиационный фестиваль

«Русские витязи» и «Барсы» покорили небо. Под Новосибирском прошел масштабный авиационный фестиваль. На аэродроме собрались тысячи гостей, чтобы посмотреть на невероятные выступления воздушных асов и целых пилотажных групп.

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