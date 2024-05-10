Минобороны РФ сообщило об уничтожении реактивных снарядов «Ольха» в Белгородской области

Пресечена попытка террористической атаки со стороны Украины Пресс-служба Министерства обороны России сообщило о террористической атаке со стороны Украины с применением реактивной системы залпового огня «Ольха» на территории Белгородской области.
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