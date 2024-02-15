ASML предупреждает: если США продолжат усиливать санкции относительно Китая, это может плохо сказаться на бизнесе компании и её партнёрах

Компания ASML, являющаяся крупнейшим в мире, а в некотором смысле и единственным, производителем современных систем для выпуска чипов, заявила, что дальнейшее ужесточение санкций со стороны США может сильно навредить компании.
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