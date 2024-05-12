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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о завершении карьеры Тима: «Тяжело за этим наблюдать, но он будет счастлив и за пределами корта»

Медведев о завершении карьеры Тима: «Тяжело за этим наблюдать, но он будет счастлив и за пределами корта»

Австриец завершит карьеру в октябре на домашнем турнире в Вене. «Немного тяжело наблюдать за тем, как такой человек заканчивает карьеру.

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