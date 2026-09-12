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Спустя три года. Что стало с пшеничным полем под Новосибирском после посадки самолета

Спустя три года. Что стало с пшеничным полем под Новосибирском после посадки самолета

Лайнер выполнял рейс из Сочи в Омск Ровно три года назад, 12 сентября 2023 года, пассажирский Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области.

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