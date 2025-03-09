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Лучше уксуса: чем отмыть духовку от старого жира и грязи

Лучше уксуса: чем отмыть духовку от старого жира и грязи

Духовка – незаменимый помощник на кухне, но с частым использованием она быстро становится грязной. Пищевые брызги, масло и другие загрязнения под воздействием высоких температур часто превращаются в стойкие пятна, которые трудно удалить.

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