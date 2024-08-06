Юные игроки «Зенита» отправятся в Бразилию на игры против команд местных академий

Они проведут несколько матчей с 8 по 14 августа Игроки петербургского «Зенита» не старше 2010 года рождения проведут в Бразилии матчи против команд местных академий, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
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